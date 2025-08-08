augusztus 8., péntek

Hősök a nyeregben

3 órája

Minden szülő rémálma vált valóra pénteken a siófoki Aranyparton

Nagy volt a riadalom péntek délután a siófoki Aranyparton. Egy négyéves gyermek eltűnt szülei mellől a strandon, de a hős rendőrök segítettek.

Koszorus Rita

Minden szülő rémálma vált valóra péntek délután a siófoki strandon: eltűnt a gyermekük mellőlük. A kétségbeesett szülők a 112-őt hívták és a rendőrök azonnal a segítségükre siettek. 

Nagyon gyorsan megkerült az eltűnt kisfiú
Forrás: Police.hu 

Az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a négyéves kisfiú felkutatását és fél óra elteltével egy motoros rendőr meg is látta az elcsatangolt kicsit. A gyermek a part közelében, a sövény mögött álldogált, amikor a motoros rendőr rátalált. A pénteki melegben nagyon szomjas volt és persze meg is ijedt, de a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szerencsére baja nem esett. 
A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett.

 

 

