Minden szülő rémálma vált valóra pénteken a siófoki Aranyparton

Minden szülő rémálma vált valóra péntek délután a siófoki strandon: eltűnt a gyermekük mellőlük. A kétségbeesett szülők a 112-őt hívták és a rendőrök azonnal a segítségükre siettek.

Nagyon gyorsan megkerült az eltűnt kisfiú

Forrás: Police.hu

Az egyenruhások haladéktalanul megkezdték a négyéves kisfiú felkutatását és fél óra elteltével egy motoros rendőr meg is látta az elcsatangolt kicsit. A gyermek a part közelében, a sövény mögött álldogált, amikor a motoros rendőr rátalált. A pénteki melegben nagyon szomjas volt és persze meg is ijedt, de a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint szerencsére baja nem esett.

A rendőrök megnyugtatták a rémült kisfiút, és mielőtt autóba ültették és átadták az édesanyjának, a rendőrmotorra is felülhetett.