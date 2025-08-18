Súlyos baleset az M7-esen, több kilométeres a torlódás

Egy motorkerékpáros és egy személyautó szenvedett utoléréses balesetet az M7-es autópálya 45-ös kilométerszelvényénél, Velence térségében, a Balaton felé vezető oldalon – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A motoron és a kocsikban is csak a vezetője utazott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a pákozdi NOÉ Speciális Kutató-mentő ÖTE önkéntes tűzoltói érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz. A baleset miatt egy sávon halad a forgalom az érintett pályaszakaszon.

Az Útinform tájékoztatása szerint a sérült járművek már a leállósávon állnak. A jelentős, 10 kilométeres torlódás lassan oszlik.

Borítóképünk illusztráció!