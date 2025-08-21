Súlyos baleset – teljes egészében lezárták az utat Nagyatád és Lábod között

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 68-as főút Nagyatád és Lábod közötti szakaszán, a 33-as kilométerszelvény közelében – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A baleset következtében az egyik jármű az árokba borult. A nagyatádi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

