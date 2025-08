Szétmarcangolta a tűz az öreg Skodát

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai ezúttal is vért izzadva harcoltak a tűz ellen, bár sajnos a porul járt Skoda életét nem sikerült megmenteniük. Kigyulladt egy személyautó szombat este Nagybajom külterületén, Homok pusztán. A jármű utastere teljes terjedelmében égett. A böhönyei önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat. Ezzel egyidőben Siófokon is füstölni kezdett egy személyautó motortere. A város hivatásos tűzoltói fojtották el a lángokat, visszahűtötték a felforrósodott alkatrészeket, majd hőkamerával is átvizsgálták a járművet. A lángok a közeli lakóházra nem terjedtek át és személyi sérülés sem történt.