Baleset

29 perce

Szétroppantotta a vad az Ignist az ütközésnél

Címkék#Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület#jármű#Szántód#személyautó

Klein Péter Nándor

Vadat gázolt egy személyautó szerdán a 7-es főút Zamárdi és Szántód közötti szakaszán, Szántód közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai áramtalanították a járművet és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A balesetben egy utas megsérült.

Megsérült az autó a balesetben
Fotó: Kőröshegyi Polgárőr Egyesület

 

