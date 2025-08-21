Baleset
29 perce
Szétroppantotta a vad az Ignist az ütközésnél
Vadat gázolt egy személyautó szerdán a 7-es főút Zamárdi és Szántód közötti szakaszán, Szántód közelében. A siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai áramtalanították a járművet és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A balesetben egy utas megsérült.
