A pincében tartották az időseket, volt, akit ki is kötöztek, bezáratta a NAV ezt az illegális szociális otthont

Illegális szociális otthont záratott be a NAV, mert idős embereket tartottak a pincében. Már a negyedik hasonló létesítményt zárták be csak az idén. A helyi kormányhivatal kezdeményezésére az adóhatóság, a rendőrség, valamint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársai közösen számolták fel az illegálisan működő szociális otthont Hajdú-Bihar vármegyében. A családi házból kialakított intézményben majdnem harminc idős embert zsúfoltak össze méltatlan körülmények között, írta meg a Haon.

A hivatalos szociális otthonokban Somogyban minden rendben

Fotó: Lang Róbert

A ház minden helyiségét ágyakkal zsúfolták tele, a nyugdíjasokat gyakran a pincében helyezték el, ahol még rosszabb állapotok uralkodtak. Egyes lakókat rendszeresen kikötöztek az ágyhoz vagy fotelhez, víz nélkül hagyva őket, míg a nyugdíjukat az üzemeltető teljes mértékben elvette. Egy idős nő bankkártyáját és PIN-kódját is megszerezték, aki így teljes pénzügyi kontroll alá került, közölte az Origo.

Az üzemeltető még a hatósági munkát is akadályozni próbálta, hogy csökkentse a bevételkiesést. Bár minden ellátott megfelelő intézménybe került, a NAV szerint rendkívül fontos, hogy hozzátartozóikat csak engedéllyel rendelkező intézménybe helyezzék el a családok.

A feltárt körülmények miatt a NAV feljelentést tett foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és gondozási kötelezettség elmulasztása miatt. Mint írják, ez már a negyedik ilyen intézmény, amelyet az adóhatóság idén bezáratott.

Haláleset is történt Kecskeméten

Gondatlanságból elkövetett emberöléssel is gyanúsították azt a 61 éves nőt, aki Kecskeméten éveken át engedély nélkül működtetett családjával együtt egy illegális idősotthont, számolt be róla a rendőrség márciusban. A beosztottak felügyelet nélkül hagytak egy demenciában szenvedő asszonyt, aki vegyszert ivott, és meghalt.

Somogyban is voltak hasonló esetek

Somogyban is történtek szabálytalanságok, sőt bűncselekmények az idősotthonok működése kapcsán. A Somogyi Hírlap is beszámolt róla, hogy még 2019-ben sikkasztás történt a porrogi szociális otthonban. Nem az otthon vezetője, hanem az akkori tulajdonos vett fel az otthon egyik lakójának rábízott számlájáról húszmillió forintot a sértett tudta és beleegyezése nélkül. Az eset után árulták az idősotthont. A faluban úgy tudták, hogy az akkori tulajdonos börtönben is ült a sikkasztás miatt. Korábban megkérdeztük Madarász Zoltán polgármestert, akinek hivatalos információja nem volt arról, hogy működik-e az otthon, de később is láttak mozgást a ház körül.