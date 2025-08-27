augusztus 27., szerda

Ítélet

37 perce

Felfüggesztett börtönt kapott a pécsi rém, mert autók tankolónyílásával szexelt éjszaka

Címkék#autó#Baranya Vármegyei Főügyészség#tanksapka

Elítélte a bíróság a parkoló kocsik rémét. Felfüggesztett börtönt kapott a pécsi férfi, mert autók tankolónyílásával szexelt éjszaka.

Egyszer 20 nap közérdekű munkavégzésre, kétszer felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a pécsi férfit, aki többször is parkoló autók tankolónyílásával közösült 2017-től kezdődően. Mindháromszor rongálásért kapott büntetést, ennek ellenére folytatta a tevékenységét.

A tankolás szakszerű használata
A tankolás szakszerű használata
Fotó: MW

A tankolónyílásokra vágyó férfit többször elítélték

Kutas Tamás, a Baranya Vármegyei Főügyészség szóvivője megerősítette, hogy 2018-ban felfüggesztettet kapott a férfi, 2020-ban közmunkát a Pécsi Járásbíróságtól, harmadszorra pedig egy év négy hónap börtönbüntetést, aminek a végrehajtását két évre felfüggesztették. A férfi egyik esetben sem vitatta a bűnösségét.
A férfi minden esetben az üzemanyagtöltő rendszert úgy rongálta meg, hogy a töltőnyílás előtti ajtókat lefeszítette, a tanksapkát pedig letörte, a nyílást valamivel bekente, majd közösült az autókkal. Az eljárás során az elmeorvosi szakvélemény kimondta a szexuális zavar tényét, de az elkövetés idején nem szenvedett kóros elmeállapotban, ezért el lehetett ítélni. 
Korábban kendős szatír riogatta a járókelőket Siófokon. Közösségi oldalakon kezdett el terjedni a hír, miszerint Siófok utcáin késő este egy "férfi" kendővel az arcát eltakarva mutogatja a nemi szervét. A rendőrségre is érkezett bejelentés egy magamutogató férfiról az Ezüstpart környékén, viszont mire kiértek a járőrök addigra eltűnt.

 

