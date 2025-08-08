Helyi kék hírek
Teljesen kiégett egy kocsi Simonfa és Bőszénfa között, forgalomkorlátozás van érvényben
Teljes terjedelmében égett egy személyautó péntek kora délután a 67-es főút 28-as kilométerszelvényénél, Simonfa és Bőszénfa között, erősítette meg Vajda Eszter, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
Személyi sérülés nem történt. Az érintett útszakaszt a tűzeset idejére teljes szélességében lezárták, jelenleg félpályán halad a forgalom, de a térségben torlódásra lehet számítani.
