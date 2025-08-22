Segíts elkapni: kaputelefonos képekkel keresik a rendőrök a két tolvajt

A kaposvári rendőrkapitányság keresi a tolvajokat. A felvételeken látható fiú és két nő július 17-én délután Kaposváron, az egyik Berzsenyi utcai üzletből ruházati termékeket loptak el.

Fiatal tolvajt keresnek

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseménnyel, vagy a felvételen látható személyekkel kapcsolatban információval rendelkeznek.

Tolvajok a képeken

Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, vagy hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 (2700 mellék) telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tehetnek bejelentést a 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.