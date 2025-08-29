Felismeri a tolvajt? Higiéniai termékeket lopott egy kaposvári üzletből

Keresik az ismeretlen tolvajt. A felvételeken látható nő 2025. július 18-án 19 óra körül, valamint július 31-én 18 óra 40 perc körül Kaposváron, az egyik Berzsenyi utcai áruházból higiéniai termékeket lopott.

Tolvaj gyanúsított a boltban Fotó:police.hu

Tolvajt keresnek a kamerafelvételek alapján

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseménnyel, vagy a felvételen látható személlyel kapcsolatban információval rendelkeznek. Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, vagy hívhatják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzésük mellett tehetnek bejelentést az ingyenesen hívható 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.