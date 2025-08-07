augusztus 7., csütörtök

1 órája

Te is hozzájárultál az 56 milliárdhoz néhány tízezerrel? Ha igen, akkor ezen a hat somogyi útszakaszon eztán jobban figyelj!

Címkék#rendőrség#traffibox#bírság#doboz#autósok

Több trükkje is van, hogy az autósok a fékre lépjenek. Traffiboxok árasztották el az országot, a gyorshajtóknak nincs menekvés. Hol vannak Traffiboxok Somogyban?

Kovács Gábor László
Fotó: KISS ANNAMARIE

Átlépte a kétszázat a traffiboxok száma országszerte, számolt utána a vezess.hu.  Összesen 206 helyen működik már ilyen berendezés országszerte, derült ki az Országos Rendőr-főkapitányságtól (ORFK) válaszából. Immár 98 településen állíttatta fel az önkormányzat és működteti a helyi rendőrség a trükkös dobozokat. A legtöbb Budapesten (28) és Szegeden (10) működik, lakosságarányosan pedig Törökbálinton (7) sorakoznak a legsűrűbben.

Traffiboxok a gyorshajtók ellen
 Trükkös traffibox: messziről nem látszik, hogy van-e benne éppen sebességmérő berendezés. Fotó: MW

A traffibox trükkös, ezért használják

A külföldi példák nyomán megalkotott traffibox egy 80 centi magas fémdoboz, méteres fémlábazat tetejére rögzítve. Elején és a hátulján kis ablakokon át tud exponálni. Már amikor van benne sebességmérő eszköz. Mert az a lényege, hogy a dobozt látják az arra haladó autósok és motorosok, azt viszont nem tudják, mert a közeledő járműből nem látszik pontosan, hogy abban a konkrét dobozban éppen van-e működő sebességmérő. Ha az üres doboz mellett lassítanak, akkor is elérték céljukat az egyenruhások, mert lassul a forgalom, és biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax. A másik előnye, hogy előrefelé és hátrafelé egyaránt figyelheti a forgalmat, mert megfordítható. 

A legfrissebb adatok szerint 2025 augusztusáig pedig már 206 helyen működnek országszerte. A dobozokat jellemzően az önkormányzatok költségére állítják fel, majd a rendőrség működteti őket. Somogyban leginkább a kaposvári önkormányzat nyúlt a zsebébe, a Toponári úton, majd a Kaposfüreden felállított traffiboxok mellé még négyet állítottak csatasorba. 

Traffiboxok Somogy vármegyei listája:

  • Kaposvár Kaposfüredi út 52.
     
  • Kaposvár Kaposfüredi út 219.
     
  • Siófok Bajcsy-Zs. út 172.
     
  • Kaposvár Guba Sándor utca 40.
     
  • Kaposvár Galagonya u. 1.
     
  • Kaposvár Egyenesi u. 89.
     
  • Kaposvár Pécsi utca 267.

 

Mennyi a gyorshajtás büntetése?

Emelkedett a gyorshajtásos bírságok száma és összege is. 2024-ben az összes objektív felelősség alapján (beleértve a gyorshajtásokat is), valamint sebességtúllépések miatt összesen 56 348 833 300 forint bírságot szabott ki a rendőrség – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság még a nyár előtt. Ez az 56,3 milliárd forintnyi bírság sokkal magasabb az egy évvel korábbi – akkor szintén rekordot jelentő – 30 milliárd forint körüli összegnél. Az ORFK közlése szerint tavaly az objektív felelősség alapján kiszabott bírságok száma összesen 961 256, ebből a gyorshajtás miatti ügyek száma 807 018, míg a közúti közlekedésről szóló törvény hatálya alá tartozó sebességtúllépés miatti ügyek száma 51 558 volt. Ez így együtt 858 576 gyorshajtásos bírság, számolt ki a vezess.hu.

 

