Tűzeset

1 órája

Tombolt a tűz, égett a domboldal Ságváron

Ságváron a domboldal, Andocsnál a gaz és az avar égett. Két szabadtéri tűz is tombolt Somogyban egyetlen napon.

Másfél hektáron égett egy bozótos, fás terület szerdán, Ságváron, a Szőlőhegyen, tombolt a tűz. A kisebb gócokban lángoló tüzet a siófoki hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel, több, mint két óra leforgása alatt tudták teljesen eloltani.

tűz
Tűz volt a Ságváron
Fotó: Siófok HTP

A tűz a szőlőhegyen és a pusztán is lángolt

Kigyulladt a gaz és az avar az Andocshoz tartozó Németsűrűpusztán is szerda délután. Csaknem egy hektárra terjedt ki, három telket érintett, és hétvégi házakat is veszélyeztetett a tűz, amelyben leégett egy fatároló. A kaposvári hivatásos és a tabi önkormányzati tűzoltók négy vízsugárral, valamint kéziszerszámokkal megakadályozták a lángok továbbterjedését, eloltották a tüzet.

 

