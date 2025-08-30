Helyi kék hírek
Újabb rémisztő baleset: két embert a tűzoltók emeltek ki a roncsból Somogyvár határában
Szombat kora délután közlekedési baleset történt Somogyvár határában, a Kaposvári utcában. Egy személyautó eddig tisztázatlan okból az oldalára borult, a járműben utazó két embert a marcali hivatásos és a somogyvári önkéntes tűzoltók segítették ki, majd átadták őket a mentőknek.
A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben. A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
