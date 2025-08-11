augusztus 11., hétfő

Baleset

2 órája

Újabb szerencsétlenség az M7-esen - az egyik autó belecsattant az előtte haladóba

Címkék#m7#autópálya#személyautó#baleset

Ráfutásos balesetet szenvedett két személyautó az M7-es autópálya 36-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon Baracska térségében hétfőn délelőtt. A két kocsiban összesen hárman utaztak. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést.

 

