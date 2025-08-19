augusztus 19., kedd

Lőfegyverek

19 perce

Ott találtak fegyverarzenált a rendőrök, ahol már nem számítottak rá

Címkék#Walther P38#engedély#vadásztársaság

Megtalálták a fegyverarzenált a rendőrök. Nem adott le minden fegyvert a nyugdíjba vonuló, idős vadász.

Kovács Gábor László

Az idős férfi hosszabb ideig tagja volt egy Kaposvár környékén működő vadásztársaságnak, és egészen 2019-ig rendelkezett fegyvertartási engedéllyel. Azonban a vadásztársasági tagsága idején ismeretlen módon megszerzett egy 4,5x15R kaliberű gyári szám nélküli egylövetű lőfegyvert, egy 12/70 kaliberű IZS-18-EM típusú szovjet gyártmányú sörétes lőfegyvert, valamint egy Walther P38 típusú 9 mm Luger kaliberű maroklőfegyver fődarabjait. 

A vadász fegyvergyűjteménye
A vadász fegyvergyűjteménye
Fotó: Magyarország Ügyészsége

Mindent beismert az idős vadász

A fegyverek közül az utóbbi alkatrészei hiányosak voltak, így az lövés leadására nem volt alkalmas, azonban a többi lőfegyver működőképes állapotban volt. A Kaposvári Járási Ügyészség engedély nélküli tartással elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette miatt emelt vádat a hetvenes éveiben járó férfi ellen, aki a fegyvertartási engedélyének leadása után több lőfegyvert és lőszert is megtartott. 
A Kaposvári Járási Ügyészség engedély nélküli tartással elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja.  Az idős férfi a lőfegyvereket, valamint az azokhoz tartozó 50 lőszert a fegyvertartási engedélyének leadása után az otthonában tárolta egészen 2024 novemberéig,  amikor a Kaposvári Rendőrkapitányság nyomozói azokat lefoglalták tőle. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Borítóképünk illusztráció! 

 

