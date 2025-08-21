augusztus 21., csütörtök

Közlekedési baleset

1 órája

Két autó is elcsapta ugyanazt a vadat a 7-es főúton

Címkék#7-es főút#vadgázolás#baleset#autó

Zamárdi és Szántód között egy sávon haladt a forgalom a 7-es főúton. Az érintett szakaszon vadgázolás történt.

Klein Péter Nándor

Vadgázolás történt szerda este a 7-es főúton – tájékoztatott a Katasztrófavédelem.  Két személyautó is elgázolt egy vadat a főút Zamárdi és Szántód közötti szakaszán, utóbbi településhez közelebb. A siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai áramtalanították a járműveket, amelyek az úttesten vannak. A mentőket is riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.

Borítóképünk illusztráció!

 

