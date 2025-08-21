Közlekedési baleset
1 órája
Két autó is elcsapta ugyanazt a vadat a 7-es főúton
Zamárdi és Szántód között egy sávon haladt a forgalom a 7-es főúton. Az érintett szakaszon vadgázolás történt.
Vadgázolás történt szerda este a 7-es főúton – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. Két személyautó is elgázolt egy vadat a főút Zamárdi és Szántód közötti szakaszán, utóbbi településhez közelebb. A siófoki hivatásos tűzoltók és a Kőröshegy Polgárőr Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai áramtalanították a járműveket, amelyek az úttesten vannak. A mentőket is riasztották a balesethez. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
Borítóképünk illusztráció!
