Vége a nyárnak, de csak most kezdődik igazán a rendőrségi ellenőrzés a Balatonnál

A siófoki rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére szeptember 6-án 6 órától szeptember 8-án 6 óráig a siófoki rendőrkapitányság illetékességi területére. Az ellenőrzést a közrend, közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények, közlekedési balesetek elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében tartják, közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.