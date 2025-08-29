augusztus 29., péntek

Kontroll

1 órája

Vége a nyárnak, de csak most kezdődik igazán a rendőrségi ellenőrzés a Balatonnál

Kovács Gábor László

A siófoki rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el a rendőrkapitányság illetékességi területére szeptember 6-án 6 órától szeptember 8-án 6 óráig a siófoki rendőrkapitányság illetékességi területére. Az ellenőrzést a közrend, közbiztonság fenntartása, a jogsértő cselekmények, közlekedési balesetek elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása érdekében tartják, közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

 

