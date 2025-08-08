augusztus 8., péntek

4 órája

30 milliót akart megszerezni hamis végrendelettel férje gyerekeitől a víg özvegy

A siófoki bíróságon derült ki a turpisság. Végrendeletet hamisított a feleség, hogy megkaparintsa a férj vagyonát.

Kovács Gábor László

A férj végintézkedés hátrahagyása nélkül 2020 februárjában elhunyt, de az özvegy maga vette a kezébe az öröklést, és végrendeletet hamisított. A feleség a férfi halála után számítógépen valótlan tartalmú magánvégrendeletet készített, mely szerint az örökhagyó vagyonát teljes egészében házastársaként ő örökli, míg az elhunyt férfi számos gyermeke közül egyet kötelesrészre szorított, míg a további leszármazókat különböző okokra hivatkozva kitagadta az örökségből. 

A hamis végrendelet miatt vádat emelt az ügyészség

 

A hamis végrendeletről más is tudott

A valótlan tartalmú végintézkedés tanúi közül az egyik az idős férfi dédunokájának volt az édesanyja, aki tisztában volt azzal, hogy annak aláírásával hamis végrendelet létrehozásában működik közre. A hagyatéki eljárásban végül az idősebb nő az eljáró közjegyző előtt felhasználta a hamisított végrendeletet, mely alapján az őt megillető örökrészhez képest 30 millió forinttal magasabb értékű örökséghez jutott volna hozzá. 

Azonban a törvényes örökösök eredményesen támadták meg a hamis végintézkedést a Siófoki Járásbíróságon, melynek ítélete megállapította, hogy a vádlott által benyújtott végrendelet érvénytelen. Ezután a Siófoki Járási Ügyészség polgári ügyben elkövetett hamis tanúzás bűntette miatt emelt vádat a hatvanas éveiben járó nővel és a neki segédkező fiatalabb rokon ellen. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a büntetett előéletű, jelenleg is büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó idősebb nővel szemben végrehajtandó, míg fiatalabb társával szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

