Baleset

3 órája

Vigyázz! Kitörött egy autó kereke az M7-esen, itt lehet torlódás

Címkék#defekt#m7#baleset

Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópálya 212-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Nagykanizsánál. A baleset következtében a jármű kereke kitörött. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

 

