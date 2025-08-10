Vigyázz! Kitörött egy autó kereke az M7-esen, itt lehet torlódás

Defektet kapott és a szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópálya 212-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon, Nagykanizsánál. A baleset következtében a jármű kereke kitörött. A nagykanizsai hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.