Halálos vonatgázolás – nagy késések várható a balatoni vonalon

Azt írták, hogy a gázolás az agárdi Camping utcai fénysorompós vasúti átjáróban történt, az elütött gyalogos a balesetben életét vesztette. A helyszínelés miatt Gárdony és Székesfehérvár között a vonatok csak egy vágányon közlekednek, így a székesfehérvári vonalon a menetidő 15-20 perccel hosszabb lehet, és vonatkimaradásokra is számítani kell.

Halálos vonatgázolás történt Gárdonynál

Fotóillusztráció: MW

Ez idő alatt a Göcsej és a Bakony InterCity-k csak Veszprém és Székesfehérvár között járnak. A G43-as vonatok csak Kőbánya-Kispest és Gárdony között, a Z30-as vonatok pedig csak a budapesti Déli pályaudvar és Kápolnásnyék között közlekednek. A távolsági vonatok Kápolnásnyéken és Gárdonyban megállnak.

Gárdony és Székesfehérvár között pótlóbuszok is közlekednek.

