2300 telefonhívás, és 100 sms – két hónap szerelem után jött a szakadatlan zaklatás

A Marcali környékén élő férfi 2024 nyarán alig két hónapig élt párkapcsolatban a sértett nővel, aztán jött a zaklatás. A szakításuk után több hónappal a nőnek új kapcsolata lett, amibe a férfi nem tudott belenyugodni, ezért zaklatni kezdte volt barátnőjét.

Zaklatás miatt emelt vádat az ügyészség

Zaklatás rengeteg hívással

A férfi három hónap alatt közel 2300 alkalommal kezdeményezett hívást, illetőleg majd 100 esetben küldött sms-t kéretlenül a sértettnek, melyek közül több mint 700 forgalmazás az éjszakai órákra esett. A sértett végül megelégelte a férfi zaklatását és feljelentést tett.

A Marcali Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a negyvenes éveiben járó férfi ellen. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.