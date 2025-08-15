1 órája
2300 telefonhívás, és 100 sms – két hónap szerelem után jött a szakadatlan zaklatás
A nő a rendőrséghez fordult védelemért, mert a volt párja 2300-szor hívta és 100 sms-t küldött. Két hónapos együttjárás után jött a szakadatlan zaklatás.
A Marcali környékén élő férfi 2024 nyarán alig két hónapig élt párkapcsolatban a sértett nővel, aztán jött a zaklatás. A szakításuk után több hónappal a nőnek új kapcsolata lett, amibe a férfi nem tudott belenyugodni, ezért zaklatni kezdte volt barátnőjét.
Zaklatás rengeteg hívással
A férfi három hónap alatt közel 2300 alkalommal kezdeményezett hívást, illetőleg majd 100 esetben küldött sms-t kéretlenül a sértettnek, melyek közül több mint 700 forgalmazás az éjszakai órákra esett. A sértett végül megelégelte a férfi zaklatását és feljelentést tett.
A Marcali Járási Ügyészség zaklatás vétsége miatt emelt vádat a negyvenes éveiben járó férfi ellen. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.