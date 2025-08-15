Rengeteg a gázolás – megszállták a rendőrök a balatoni zebrákat

Somogyban több személyi sérüléssel járó baleset történt kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, emiatt most a zebrák biztonságára ügyelnek a rendőrök. A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, így a balesetekre jellemző, hogy majd minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetellel végződnek.

Zebrák mellett rendőrök a Balatonnál is

A zebrákat figyelik drónokkal is

Tekintettel a védtelen közlekedők biztonságára, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a jövőben megyeszerte tervez a gyalogos-átkelőhelyek környékén fokozott közúti ellenőrzéseket végrehajtani. Az elérni kívánt cél a balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra magasabb szintre emelése, írták.

A vármegyei és a készenléti rendőrök legutóbb Siófokon közösen hajtottak végre célellenőrzést, amelynek során összesen 53 szabálytalanul közlekedővel szemben kellett intézkedniük. Az ellenőrzéseket négy járőrautó, három civil gépkocsi, két motoros rendőr, egy sebességmérő berendezés és két drón segítette.