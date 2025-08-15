augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balesetek

35 perce

Rengeteg a gázolás – megszállták a rendőrök a balatoni zebrákat

Címkék#zebra#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#drón

A gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonsági helyzetének javítása volt a fő cél. Megszállták a rendőrök a balatoni zebrákat, mert több baleset történt.

Somogyban több személyi sérüléssel járó baleset történt kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken, emiatt most a zebrák biztonságára ügyelnek a rendőrök. A gyalogosok a közlekedés legvédtelenebb résztvevői, így a balesetekre jellemző, hogy majd minden esetben személyi sérüléssel járnak, és igen gyakran súlyos, illetve tragikus kimenetellel végződnek. 

Zebrák mellett rendőrök a Balatonnál is
Zebrák mellett rendőrök a Balatonnál is

A zebrákat figyelik drónokkal is  

Tekintettel a védtelen közlekedők biztonságára, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a jövőben megyeszerte tervez a gyalogos-átkelőhelyek környékén fokozott közúti ellenőrzéseket végrehajtani. Az elérni kívánt cél a balesetek számának csökkentése és a közlekedési kultúra magasabb szintre emelése, írták.

A vármegyei és a készenléti rendőrök legutóbb Siófokon közösen hajtottak végre célellenőrzést, amelynek során összesen 53 szabálytalanul közlekedővel szemben kellett intézkedniük. Az ellenőrzéseket négy járőrautó, három civil gépkocsi, két motoros rendőr, egy sebességmérő berendezés és két drón segítette.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu