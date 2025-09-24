szeptember 24., szerda

Felvette a nyúlcípőt

1 órája

Mert ott volt... – húsz percen át furikázott a lopott autóval, össze is törte

Két autót is elkötött Marcaliban a tolvaj. Nem volt nehéz dolga, mert a tulajdonosok a járműben hagyták az indítókulcsot.

Kovács Gábor László

Két személygépkocsit is elkötött egy tolvaj Marcaliban, és az autók vezetésben az sem zavarta, hogy nem volt jogosítványa. 

Az egyik ellopott autó
Az egyik ellopott autó 

Húsz percen át furikázott a lopott autóval, össze is törte

2024 augusztusában, az éjjeli órákban bement egy családi ház udvarába, ahonnan a nyitott kapun keresztül az udvarban lévő autót az utcára tolta. Mivel a sértett az indítókulcsot a járműben hagyta, a férfi könnyen elindította, majd az autóval húsz percen keresztül közlekedett Marcali utcáin. A férfi a jogtalan használat során nem kímélte a gépkocsit, mert abban anyagi kár keletkezett. 

A vádlott 2024 augusztusában még egyszer elvitt engedély nélkül egy utcán leparkolt olyan járművet, amelynek tulajdonosa szintén a kocsiban hagyta az indítókulcsát. 

A Marcali Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene. 

 

