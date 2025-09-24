Mert ott volt... – húsz percen át furikázott a lopott autóval, össze is törte

Két személygépkocsit is elkötött egy tolvaj Marcaliban, és az autók vezetésben az sem zavarta, hogy nem volt jogosítványa.

Az egyik ellopott autó

Húsz percen át furikázott a lopott autóval, össze is törte

2024 augusztusában, az éjjeli órákban bement egy családi ház udvarába, ahonnan a nyitott kapun keresztül az udvarban lévő autót az utcára tolta. Mivel a sértett az indítókulcsot a járműben hagyta, a férfi könnyen elindította, majd az autóval húsz percen keresztül közlekedett Marcali utcáin. A férfi a jogtalan használat során nem kímélte a gépkocsit, mert abban anyagi kár keletkezett.

A vádlott 2024 augusztusában még egyszer elvitt engedély nélkül egy utcán leparkolt olyan járművet, amelynek tulajdonosa szintén a kocsiban hagyta az indítókulcsát.

A Marcali Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének bűntette miatt emelt vádat ellene. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott ellene.