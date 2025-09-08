Riasztás
1 órája
Az Izzó utcában csaptak fel a lángok Kaposváron
Tűz keletkezett vasárnapra virradó éjjel egy kaposvári épület alagsorában, az Izzó utcában. A két elosztószekrényben felcsapó lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A tűz a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt tovább. Az eset során személyi sérülés nem történt.
