Az Izzó utcában csaptak fel a lángok Kaposváron

Tűz keletkezett vasárnapra virradó éjjel egy kaposvári épület alagsorában, az Izzó utcában. A két elosztószekrényben felcsapó lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg. A tűz a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem terjedt tovább. Az eset során személyi sérülés nem történt.