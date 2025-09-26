Baleset a Balatonnál: tűzoltó és mentő is érkezett

Egymásba hajtott két személykocsi Balatonföldváron, az Ady Endre utcában, ahol az egyik autó fel is borult. A helyszínre elsőként a helyi önkéntes tűzoltók vonultak és áramtalanították az egyik autót. A beavatkozás irányítását később átvették a siófoki hivatásos tűzoltók, a helyszínre mentő is érkezett.

Borítóképünk illusztráció!