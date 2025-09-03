szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Helyi kék hírek

2 órája

Baleset és lezárás az M7-esen, letarolta a szalagkorlátot egy autó

Címkék#Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#félpálya#m7#szalagkorlát#baleset

Harsányi Miklós
Képünk illusztráció

Fotó: Romberi

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán, a balatonszárszói felhajtó közelében, a 125-ös és 126-os kilométerszelvény között – tájékoztatott szerda reggel a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – A siófoki hivatásos tűzoltókat riasztották a helyszínre, akik áramtalanították a gépkocsit.

 Az érintett sztrádaszakaszon félpályán halad a forgalom.

 

