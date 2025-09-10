Helyszínelés
3 órája
Baleset miatt van útlezárás a siófoki Aranyparton
Baleset miatt a siófoki Baross Gábor utcában még egy órán át biztosan csak félpályán halad a forgalom. A szerda délelőtti esetről a RUTIN alkalmazásban azt írja a rendőrség, hogy várhatóan egy órán át tart a helyszínelés, ezért addig félpályán halad a forgalom az Aranyparti utcában.
