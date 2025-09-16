szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lebukott

21 perce

Bontott autó rendszámával rodeózott a saját, forgalomból kivont lélekvesztőjével

Címkék#sofőr#rendszám#autó

Bontott autó rendszámával rodeózott a saját, forgalomból kivont lélekvesztőjével

A rendőrök szeptember 14-én Kaposvár belterületén ellenőriztek egy sofőrt és megállapították, hogy nem rendelkezik jogsival, a járműre pedig nem az ahhoz tartozó hatósági jelzések voltak felszerelve. A 28 éves kaposhomoki lakos elismerte, hogy a forgalmi rendszámok bontásból származnak, amit azért szerelt az autóra, mert kivonták a forgalomból.

A rendőrök a férfit előállították a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették, és ellene egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetése miatt eljárást indítottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu