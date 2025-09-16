Bontott autó rendszámával rodeózott a saját, forgalomból kivont lélekvesztőjével

A rendőrök szeptember 14-én Kaposvár belterületén ellenőriztek egy sofőrt és megállapították, hogy nem rendelkezik jogsival, a járműre pedig nem az ahhoz tartozó hatósági jelzések voltak felszerelve. A 28 éves kaposhomoki lakos elismerte, hogy a forgalmi rendszámok bontásból származnak, amit azért szerelt az autóra, mert kivonták a forgalomból.

A rendőrök a férfit előállították a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol az engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették, és ellene egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetése miatt eljárást indítottak.