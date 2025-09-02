szeptember 3., szerda

Tűz

1 órája

Borzalmas, pulykák százait mentik a lángoló épületből Ladnál

Három település tűzoltói érkeztek Lad külterületére, ahol egy hatszáz négyzetméteres ingatlan tetőszerkeszete hatalmas lángokkal ég. Az egységek még most is oltják a lángokat.

Kigyulladt egy pulykák tartására szolgáló épület a Somogy vármegyei Lad külterületén, erősítette meg a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a közleményében.  A mintegy hatszáz négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete körülbelül kétszáz négyzetméteren lángol. Információink szerint a helyszínre a szigetvári, a nagyatádi, valamint barcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik öt vízsugárral kezdték meg oltani a lángokat. A tűzoltók a lángok megfékezése mellett a több ezer állatot is mentik az égő épületből. A helyszínre érkezett a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat és egy kaposvári vízszállító jármű is.

 

