Családi erőszak

43 perce

Lánccal verte az apját, késsel sanyargatta a nagymamát

Címkék#bűncselekmény#Kaposvári Járási Ügyészség#vádlott#kés

Az apját lánccal ütötte, a nagymamát késsel fenyegette a húszas éveiben járó férfi. Családi erőszakban nem volt hiány.

Sonline.hu

Súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség egy húszas éveiben járó férfival szemben. A vádlott 2025 februárjában otthonában tartózkodott, amikor megjelent az ittas állapotban lévő apja, és az ablakon többször bekopogott, illetve hangosan kérte, hogy engedjék be. Mivel a házban lévők az ittas férfit nem akarták beengedni, ezért a sértett kiment az utcára. Ekkor kezdődött a családi erőszak.

A családi erőszak egyik eszköze
Családi erőszak: ezzel a lánccal ütötte meg az apját 
Fotó: Magyarország Ügyészsége

A vádlott ezt követően kijött a házból, magához vette a kiskapu zárására szolgáló közel fél méteres fém láncot, majd azzal a sértettet egy alkalommal a fején – úgy hogy az ütés a sértett arcát és fejtetőjét is érte – megütötte, majd a lakóházába visszament és a történtekről bejelentést tett a rendőrségen. A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedett, azonban a bántalmazás eszköze és a bántalmazott testrész alapján fennállt a súlyos sérülés kialakulásának veszélye is.

Családi erőszak érte az idős nagymamát is

Egy másik alkalommal viszont a vádlott ment haza ittasan, amit idős, egészségi állapota miatt ellátásra szoruló nagyanyja szóvá is tett neki. A fiatal férfi ettől indulatos lett, és magához vett egy 5 centiméter pengehosszúságú kést, majd azzal életveszélyesen megfenyegette idős rokonát, aki az agresszív unoka elől a szomszédba menekült segítséget kérni. Az ügyészség a Barcsi Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben – aki a bűncselekményeket felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt követte el – végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

 

