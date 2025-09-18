A pénzt beszedte, aztán angolosan távozott a csaló kaposvári fűtésszerelő

A vádlott 2020-tól kezdődően központi fűtés és gázkészülék szerelőként vált ismertté Kaposváron és annak környékén. A férfi az egyeztetést követően árajánlatot készített, melynek elfogadása után a megrendelő az anyagköltséget a vállalt munkák elvégzése előtt a csaló fűtésszerelő részére előre kifizette. A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy harmincas éveiben járó férfival szemben, aki jelentős összeggel ejtette tévedésbe a megrendelőit.

A csaló fűtésszerelő bár megígérte, de nem végezte el a munkát

Fotóillusztráció: Unger Tamás

A vádlott anyagi helyzete azonban egy idő után megnehezült, tartozásai keletkeztek, illetve a vállalt munkáit sem tudta elvégezni, ezért 2022-ben már több megrendelést is úgy vett fel, hogy azokat ténylegesen nem állt szándékában elvégezni, mindössze néhány határozottan fellépő sértett esetében – akiktől tartott, hogy feljelenthetik – volt hajlandó részmunkákat elvégezni, illetőleg egyes kivitelezéshez használt anyagokat a sértettek ingatlanához szállítani.

15 millió forint kárt okozott a csaló fűtésszerelő

A vádlott 2024 áprilisáig összesen 13 sértettet ejtett tévedésbe, akiknek összesen 15 millió forint összegű kárt okozott. Az utolsó sértett járt a legrosszabbul, aki egy lakóház teljes épületgépészeti rendszerének kivitelezését rendelte meg a férfitől, és ezért több mint 5 millió forintot fizetett ki, aki azonban a munkák elvégzése helyett inkább a korábbi tartozásait törlesztette a befolyt pénzből.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő, a sértetteket részben kártalanító vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

