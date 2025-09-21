Éjszakai életveszély - három órán át kapaszkodott csónakjában a Balatonon a horgász

Életveszélyes helyzetbe került egy férfi szombat éjjel a Balatonon, miután felborult a csónakja Csopak közelében. A bajbajutott több mint három órán át kapaszkodott a csónakjába a sötétben, mire a horgászok segítségkérése és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) gyors beavatkozása nyomán kimentették.

Egy férfi három órán át küzdött a vízben Csopaknál. A VMSZ figyelmeztet: csónakos horgászatnál mindig viseljenek mentőmellényt.

Fotó: VMSZ

Csónakos horgászat veszélyei a Balatonon

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot nem sokkal 23 óra után értesítették, miután horgászok kiabálást hallottak a víz felől. A VMSZ Rupert nevű sürgősségi mentőhajója azonnal a helyszínre indult. A keresést egy horgász segítette azzal, hogy megjelölte az irányt, ahonnan a segélykiáltás érkezett.

A vízi mentők keresőreflektorral pásztázták a területet, míg végül egy apró fényt vettek észre a távolban. Ez egy csónak orrában világító lámpa volt, amelyhez a kihűlt férfi kapaszkodott. Szerencsére sérüléseket nem szenvedett, de erősen átfázott. Partra szállították, ahol már várta az Országos Mentőszolgálat esetkocsija, a csónakját pedig visszavitték a kikötőbe.

A VMSZ közleményében hangsúlyozta: a férfi a környékbeli horgászok éberségének köszönheti az életét. „Nem mindenki ilyen szerencsés” – figyelmeztettek. A szervezet nyomatékosan kéri, hogy csónakos horgászatnál mindig viseljenek mentőmellényt, akár nappal, akár éjszaka. Emellett elengedhetetlen kellék a vízhatlan mobiltelefontok is, amelyet a nyakban vagy keresztben a vállon viselve lehet hordani, így baleset esetén is azonnal hívható a segítség.