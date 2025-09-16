Csúnya karambol a fonyódi iskola mellett

Közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat kedd reggel az egyik forgalmas fonyódi kereszteződésbe. A Hegyalja utca és a Karácsony Sándor utca kereszteződésénél két személyautó ütközött össze, a Mátyás Király Gimnázium mögött. A helyszínre a Fonyód ÖTE, Boglár 1-es és a társhatóságok érkeztek. Helyszíni információink szerint személyi sérülés nem történt és ideiglenesen a hatóságok irányították a forgalmat. Tűzoltók a helyszínre érkezésük után az érintett járműveket áramtalanították, az utat pedig felszabadították.

Nem ez az első eset, hogy baleset történt egy fonyódi kereszteződésben. Idén márciusban egy óvodás kisgyereket gázoltak el a József utca és a Fő utca kereszteződésnél elhelyezkedő zebrán. A zebrán igyekezett átkelni egy anyuka két gyermekével. Az iskolába siettek éppen, amikor egy autó bekanyarodott az utcába és a gyalogosokra fittyet hányva haladt tovább.