Csúnya karambol a fonyódi iskola mellett

Közlekedési balesethez riasztották a tűzoltókat kedd reggel az egyik forgalmas fonyódi kereszteződésben. A Hegyalja utca és a Karácsony Sándor utca kereszteződésénél két személyautó ütközött össze a helyi általános iskolától 100 méterre. A helyszínre a Fonyód ÖTE, Boglár 1-es és a társhatóságok érkeztek. Helyszíni információink szerint személyi sérülés nem történt és ideiglenesen a hatóságok irányították a forgalmat. Tűzoltók a helyszínre érkezésük után az érintett járműveket áramtalanították, az utat pedig felszabadították.

Nem ez az első eset, amikor baleset történt ebben a kereszteződésben. Idén márciusban egy óvodás kisgyereket gázoltak el ennél a kereszteződésnél elhelyezkedő zebrán. A zebrán igyekezett átkelni egy anyuka két gyermekével. Az iskolába siettek éppen, amikor egy autó bekanyarodott az utcába és a gyalogosokra fittyet hányva haladt tovább.