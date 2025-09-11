szeptember 11., csütörtök

Lopkodás

Ezt a várost lopkodta szét az 5 fős banda - bő szoknya, nagy táska volt az alap

Címkék#bűncselekmény#társtettes#szoknya

Módszeresen fosztogatták a bolti szarkát a nagykeresekdéseket Marcaliban. Olcsóbb a diszkont áru, főként a tolvajoknak.

Kovács Gábor László

Nem vásárolni, hanem lopni tértek be a diszkont áruházakba a bolti szarkák Marcaliban. Több mint fél éven át, 2024 februárjától 2024 októberéig követték el három nagykereskedelmi társaság sérelmére a lopásokat, sőt egy nap több boltban is megfordultak, vagy ugyanoda visszatértek. Az egyik diszkont áruházából egy nőnek hétszer sikerült elcsennie kisebb termékeket.

A biztonsági kamera megmutatta, hogy loptak a diszkontban
Élelmiszereket, szeszes italokat loptak a diszkontokból 


A tolvajok a bűncselekményeket többnyire társtettesként valósították meg, de előfordult, hogy ugyanaz az elkövető egy újabb alkalommal figyelő szerepet töltött be, vagy máskor egyedül vitte el az árukat. A ruházatukba vagy táskájukba rejtették a szeszes italokat, szalámirudakat, sajttömböket és egyéb élelmiszereket, azonban pár alkalommal jól eldugható használati tárgyakat is magukhoz vettek. 

Összességében több mint 300 ezer forint értékű termékeket vittek el az áruházakból. 

A Marcali Járási Ügyészség vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt emelt vádat a négy férfi és egy nő ellen. Az ügyészség a Marcali Járásbíróságra benyújtott vádiratában kettejüket felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltetné, míg három társukra közérdekű munka kiszabását indítványozta.

 

