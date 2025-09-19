Kristályt terítettek a Balaton-parton, összesen 15 és fél évet kaptak

Másodfokon súlyos ítéletet hozott a Kaposvári Törvényszék azoknak a drogkereskedőknek az ügyében, akik kristályt terítettek a Balaton déli partján, főként Siófok közelében.

Kattan a bilincs a balatoni drogkereskedők kezén

Balatoni drogkereskedők a vádlottak padján

Még 2022-ben drogot árultak ismerőseiknek, ezen a jogcímen hozott első fokon ítéletet a Siófoki Járásbíróság a három férfi ügyében. Kristályt vásároltak Budapesten ismeretlen forrásból, majd a Balatonnál dobták piacra.

Új pszichoaktív anyaggal visszaélés és drogkereskedelem bűntettéért az elsőrendű vádlott 6 év 6 hónap börtönbüntetést kapott azzal a kitétellel, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra, és a járásbíróság elrendelte egy korábbi, másfél éves szabadságbüntetés kiszabását ellene. A másodfokon eljáráró Kaposvári Törvényszék az ítéletet helybenhagyta.

A másodrendű vádlott a Siófoki Járásbíróságon 5 év 6 hónap börtönt kapott ugyanezen bűncselekményért azzal, hogy a büntetése kétharmadának letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra, viszont neki három korábbi felfüggesztett szabadságvesztését is el kellett rendelni. A Kaposvári Törvényszék enyhítette az első fokú ítéletet 4 év 6 hónapra, de az 1 év 2 hónapos, az 1 év 6 hónapos, és még féléves felfüggesztett büntetések elrendelését jogerősen is kiszabta.

A harmadrendű vádlottat, dacára annak, hogy kevesebbet kereskedett a kábítószerrel, már első fokon is 3 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtották, ezt helybenhagyta a Kaposvári Törvényszék.

A drogkereskedelemből szerzett jogtalan haszon miatt a Kaposvári Törvényszék az elsőrendű vádlottra 1,3 millió forint vagyonelkobzást mért, a másodrendűre 1 millió forintot, míg a harmadrendű vádlottnak 125 ezer forintot kell fizetnie. Az eljárás több mint félmillió forintos bűnügyi költségét is nekik kell állniuk.