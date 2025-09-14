Baleset
1 órája
Drótkötéllel húzták ki az árokba szaladt autót Böhönyénél
Árokbahajtott egy autó Böhönyén a Fő utcában az éjszaka folyamán.
A Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság egységét szombaton a Fő utcába, a 61-es főútra riasztották, miután egy személyautó letért az útról és az árokba hajtott. A járműben egy ember utazott, aki információink szerint sérülés nélkül megúszta a balesetet. A tűzoltók drótkötél segítségével vontatták ki az autót az árokból. A helyszínen más beavatkozásra nem volt szükség.
