Durva baleset: két autó ütközött Görgetegnél, az egyik az árokban kötött ki

Címkék#autó#Kossuth utca#személygépkocsi#baleset

Fotónk illusztráció.

Közlekedési baleset történt szerdán kora este Görgetegen, a 68-as főút Fő utcai szakaszán, a rinyaszentmihályi elágazás és a Kossuth utca kereszteződésében.

Két személygépkocsi ütközött össze, az ütközés következtében az egyik jármű az árokba borult, míg a másik az úttesten maradt, félpályás forgalmi akadályt okozva. A helyszínen a nagyatádi hivatásos és a görgetegi önkéntes tűzoltók, valamint a rendőrség és a mentők dolgoznak a műszaki mentésen és a forgalom irányításán.

Az érintett útszakaszon a helyreállításig torlódásra kell számítani.

