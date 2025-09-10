Baleset
1 órája
Durván összeütközött két autó Böhönyén
Összeütközött két személyautó kedd reggel Böhönyén, a Hunyadi János utcában.
A somogyi katasztrófavédelem szerdai tájékoztatása szerint mindkét járműben ketten utaztak, a mentők egy sérültet szállítottak kórházba. A helyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a nagyobb mértékben sérült gépkocsit.
Borítóképünk illusztráció!
