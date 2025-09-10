szeptember 10., szerda

Baleset

1 órája

Durván összeütközött két autó Böhönyén

Címkék#kórház#katasztrófavédelem#baleset

Harsányi Miklós
Durván összeütközött két autó Böhönyén

Összeütközött két személyautó kedd reggel Böhönyén, a Hunyadi János utcában.

a mentők egy sérültet szállítottak kórházba
A mentők egy sérültet szállítottak kórházba. Fotó: Böhönye ÖTP

A somogyi katasztrófavédelem szerdai tájékoztatása szerint mindkét járműben ketten utaztak, a mentők egy sérültet szállítottak kórházba. A helyi önkormányzati tűzoltók végezték a műszaki mentést, áramtalanították a nagyobb mértékben sérült gépkocsit. 

Borítóképünk illusztráció!

 

