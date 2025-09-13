Baleset
2 órája
Két autó rohant egymásba Buzsáknál - csúnyán indul a hétvége
A Táska felé vezető úton, két autó ütközött Buzsák határában.
Fotó: JasonDoiy
A marcali hivatásos és a buzsáki önkéntes tűzoltókat riasztották Buzsákra, ahol összeütközött két személyautó a 6708-as úton. Buzsák határában, a Tájház utcánál kell forgalomkorlátozásra számítani.
