Baleset

2 órája

Két autó rohant egymásba Buzsáknál - csúnyán indul a hétvége

Címkék#Sonline hu#Buzsák#autó

A Táska felé vezető úton, két autó ütközött Buzsák határában.

Fotó: JasonDoiy

 A marcali hivatásos és a buzsáki önkéntes tűzoltókat riasztották Buzsákra, ahol összeütközött két személyautó a 6708-as úton. Buzsák határában, a Tájház utcánál kell forgalomkorlátozásra számítani. 

 

