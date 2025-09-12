Egy villanyoszlopot is kidöntött a becsapódás ereje az osztopáni balesetben

Kidöntött egy villanyoszlopot egy személyautó Osztopánban, a Fő utcában péntek délelőtt. A kaposvári hivatásos tűzoltók egy embert kiemeltek a gépkocsiból, majd átadták őt a mentőszolgálatnak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.