szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Elektromos csónak sodródott a Balatonon, idős németeket kellett kimenteni

Címkék#biztonság#vízijármű#szárazföld#Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság#segítség

Kovács Gábor László
A szárazföldtől 3 kilométerre egy elektromos csónak sodródott a vízben. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai látták meg a vízijárművet, amelyből segítséget kértek. A két idős német állampolgár a rendőröknek elmondta, hogy meghibásodott motor, vagy az akkumulátor, emiatt pedig már csak magatehetetlenül sodródtak. A rendőrök a hajót vontatásra vették, majd a balatonfüredi vitorláskikötőben biztonságba helyezték.

 

