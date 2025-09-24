szeptember 24., szerda

Elfogás

Elfelejtett börtönbe vonulni az erőszakos férfi, bekopogtak hozzá a rendőrök

A kapcsolati erőszak miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése elől próbált elmenekülni egy nagykorpádi férfi.  A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége egy nagykorpádi ingatlannál jelent meg, miután információt kaptak arról, hogy ott egy körözött férfi rejtőzködik. Az 59 éves férfi ellen a Kaposvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg a jogerősen kiszabott, 2 év és 6 hónapos fegyházbüntetése letöltését. A rendőrök a házban megbúvó férfit elfogták, előállították a főkapitányságra, majd átszállították a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.

