Elfogás
1 órája
Elfelejtett börtönbe vonulni az erőszakos férfi, bekopogtak hozzá a rendőrök
A kapcsolati erőszak miatt kiszabott szabadságvesztés letöltése elől próbált elmenekülni egy nagykorpádi férfi. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság bevetési egysége egy nagykorpádi ingatlannál jelent meg, miután információt kaptak arról, hogy ott egy körözött férfi rejtőzködik. Az 59 éves férfi ellen a Kaposvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja adott ki elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg a jogerősen kiszabott, 2 év és 6 hónapos fegyházbüntetése letöltését. A rendőrök a házban megbúvó férfit elfogták, előállították a főkapitányságra, majd átszállították a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe.
Borítóképünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre