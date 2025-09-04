Ellepték a rendőrök a vasútállomás környékét, mindenkit ellenőriznek

Finn módszeres közúti ellenőrzést tartanak Kaposváron a Baross Gábor utcában a somogyi rendőrök. –Az akció miatt a kaposvári vasútállomás előtti szakaszon jelentős torlódás alakult ki, ezért az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, tájékoztatta a sonline.hu-t Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Információink szerint az ellenőrzés cikkünk publikálása idején is még tartott!