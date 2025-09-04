56 perce
Ellepték a rendőrök a vasútállomás környékét, mindenkit ellenőriznek
Finn módszeres közúti ellenőrzést tartanak Kaposváron a Baross Gábor utcában a somogyi rendőrök. –Az akció miatt a kaposvári vasútállomás előtti szakaszon jelentős torlódás alakult ki, ezért az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidővel számolniuk, tájékoztatta a sonline.hu-t Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Információink szerint az ellenőrzés cikkünk publikálása idején is még tartott!
A Finn módszer lényege, hogy minden járművet megállítanak és ellenőriznek, függetlenül attól, hogy látszólag szabályosan közlekedik-e. Így kiszűrhetők a ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök, illetve azok is, akik más szabálytalanságot követnek el. A módszer hatékony eszköze a közlekedésbiztonság növelésének, hiszen megelőzheti a súlyos baleseteket.